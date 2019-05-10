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США изучают вариант замены Турции в рамках программы создания F-35

В Пентагоне отметили, что это связано с намерением Анкары приобрести у Москвы зенитные ракетные системы С-400

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают вариант замены Турции в рамках программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в связи с намерением Анкары приобрести у Москвы зенитные ракетные системы С-400.

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Об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Мы уже какое-то время работаем, рассматривая альтернативные находящимся сейчас в Турции источники в рамках цепи поставок по [программе создания] F-35. Несмотря на это, мы продолжаем работать с Турцией и надеемся, что они применят для своей противовоздушной обороны систему, отвечающую [стандартам] НАТО", - сказала заместитель главы военного ведомства США, отвечая на вопрос, касавшийся планов покупки Анкарой С-400.

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