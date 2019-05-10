Лукашенко подписал указ об ужесточении ответственности за коррупцию

МИНСК, 10 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией. Об этом в пятницу сообщили в президентской пресс-службе.

"Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений, - сказано в сообщении. - В соответствии с декретом, лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким".

По словам начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Белоруссии Игоря Грейбо, подписанный декрет, станет дополнительной профилактической мерой в борьбе с коррупцией: всем должностным лицам дается понять, что никакого снисхождения в случае совершения ими противоправных деяний как при осуществлении уголовного преследования, так и при отбытии наказания не будет.

Он отметил, что документ был разработан по поручению президента, прошел согласование со всеми госорганами. "Коррупция для любого государства является одной из угроз безопасности, в том числе национальной. Коррупционные преступления, безусловно, тормозят развитие экономических, социальных и иных процессов в обществе", - сказал Грейбо.