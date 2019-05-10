Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Американская администрация считает, что результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию 12-14 мая покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке Помпео в Москву и Сочи, представитель Госдепартамента высокого ранга.

Он ушел от прямого ответа на просьбу корреспондента ТАСС сообщить, намерен ли Помпео в ходе предстоящих встреч с руководством России прорабатывать возможность организации новой личной встречи Путина и Трампа. "В плане саммита или будущих встреч [президентов] должен переадресовать вас в Белый дом. Посмотрим, каковы будут итоги визита", - сказал по этому поводу ведущий брифинга.

При этом он подчеркнул, что США хотели бы добиваться улучшения отношений с Россией. "Опять-таки, улучшение отношений между США и Россией отвечало бы нашим [американским] интересам", - отметил дипломат.

В Госдепе также отметили, что контроль над вооружениями будет одним из приоритетов переговоров Помпео с руководством России.

"Одним из приоритетов переговоров будет контроль над вооружениями. Президент [США Дональд] Трамп дал ясно понять, что хочет договоров по контролю над вооружениями, которые бы отражали современную ситуацию в мире. Эти договоры должны включать большее количество стран и касаться большего количества систем вооружения, нежели наши нынешние двусторонние договоры с Россией", - сказал он. "Будет обсуждаться целый ряд глобальных вызовов, в том числе Украина, Венесуэла, Иран, Сирия и Северная Корея. Госсекретарь также обсудит вызовы в наших двусторонних отношениях с Россией", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

"Это работа дипломатии - встречаться, проводить честные беседы и работать над тем, чтобы искать сферы, в которых мы можем сотрудничать", - добавил он. "Мы не сможем в одночасье решить все вопросы [по которым у РФ и США существуют разногласия], но нам необходимо взаимодействовать, чтобы создать возможность для прогресса", - заявил американский дипломат. "У нас есть открытые каналы коммуникации по целому ряду ключевых вопросов, в том числе Афганистану, Северной Корее и борьбе с терроризмом. Взаимодействие с Россией может способствовать продвижению интересов США", - подчеркнул он.

Как говорилось в распространенном в среду сообщении российского МИД, Лавров обсудит с Помпео во время его визита в РФ двусторонние отношения, ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине. Договоренность о встрече в Сочи была достигнута на переговорах глав дипведомств 6 мая в финском Рованиеми на полях Арктического совета. Лавров тогда выразил мнение, что ему и Помпео удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 3 мая по инициативе американской стороны.

В Кремле не исключили, что Помпео в Сочи будет принят президентом России.

Сочинская повестка

По словам представителя Госдепа, Помпео намерен затронуть в ходе предстоящего визита в Сочи вопрос о задержании в России американских граждан.

"Для администрации [США] вопрос безопасности и благополучия американских граждан за рубежом является высочайшим приоритетом. Мы готовы оказывать все необходимые консульские услуги в тех случаях, когда происходит задержание американских граждан [в других странах]", - сказал дипломат.

При этом он отметил, что посол США в России Джон Хантсман играет "очень активную роль" в такого рода вопросах. "Ничего конкретного [на этот счет] у меня нет, но я рассчитываю, что вопрос будет обсужден", - добавил ведущий брифинга, когда у него поинтересовались, затронет ли Помпео в контактах с руководством России ситуацию вокруг предъявления обвинений гражданам США Полу Уилану и Майклу Калви. Первый обвиняется властями России в шпионаже, а второй - в мошенничестве.

Первый визит Помпео в качестве госсекретаря США состоится 12-14 мая. Он посетит сначала Москву, а затем Сочи.

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