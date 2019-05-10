Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля перед отъездом

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, перед отъездом пакующим в свой чемодан имущество отеля. Он обратился к народным избранникам со специальным видеообращением, показанном на телеканале NewsOne, и призвал их назначить инаугурацию нового президента на ближайшую дату - 19 мая, чтобы не дать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки.

"Президент Порошенко совершает непоправимое: он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телерадиовещания, назначает судей...", - сказал Зеленский.

"Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы... но Порошенко никак не остановится - тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола, - сказал избранный президент. - Я вас очень прошу: сдайте ключи и рассчитайтесь за мини-бар и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить".

"На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая, - сказал он. - Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки".

Зеленский заявил, что Рада затягивает процесс инаугурации из-за нежелания депутатов досрочного роспуска парламента, а Порошенко в это время пытается успеть назначить лояльных себе людей в государственные структуры. По словам Зеленского, Порошенко в настоящее время проводит активные перестановки в высшем командовании армии, пытается назначить своего главу Национального совета по телевидению и радиовещанию, назначает лояльных себе судей в Верховный суд, раздает звания генералов, а также дает героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку. "Страна нуждается в нормальной работе всех институций. Народ не должен ждать, пока кто-то завершит все назначения перед долгим отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских "ксивах", а про Украину", - заключил Зеленский.

В минувшую субботу, 4 мая, Владимир Зеленский написал письмо спикеру Верховной рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Избранный президент отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать "вакуума власти". В тот же день Зеленский после встречи со спикером Рады сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Верховной рады, инаугурация должна состояться позже - 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.