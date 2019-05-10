США ввели санкции против двух венесуэльских компаний и двух танкеров

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки две работающие в нефтяном секторе Венесуэлы компании, занимающиеся морскими перевозками, и два принадлежащих им нефтяных танкера. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении американского министерства финансов.

Санкции были введены против компаний Monsoon Navigation Corporation, зарегистрированной на Маршалловых островах, и Serenity Maritime Limited, зарегистрированной в Либерии, а также принадлежащих им танкеров Leon Dias и Ocean Elegance, которые ходят под флагом Панамы.

По этим данным, морские суда доставляли нефть из Венесуэлы на Кубу. "США примут дополнительные меры, если Куба продолжит получать нефть из Венесуэлы в обмен на военную поддержку", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин. Согласно заявлению Минфина США, санкции являются ответом на "незаконное задержание членов Национальной ассамблеи" в Венесуэле.

В среду венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

30 апреля на стороне Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.