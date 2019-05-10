Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в оказании помощи повстанцам группировки АНО

БОГОТА, 10 мая. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в пятницу обвинил правительство своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро в том, что оно оказывает финансовую и материальную помощь леворадикальной повстанческой группировке "Армия национального освобождения" (АНО). Об этом он заявил журналистам во время своего визита в США.

"Мир должен знать, что Венесуэла нарушает международное право, поддерживает терроризм. Главные лидеры АНО находятся на территории Венесуэлы, он [Николас Мадуро] предоставляет им оружие, деньги и поддержку последние несколько лет", - заявил Дуке, чьи слова опубликованы на сайте администрации колумбийского президента.

Глава Колумбии также призвал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "помочь в поимке лидеров АНО, находящихся в Венесуэле".

Ранее генерал колумбийской армии Луис Фернандо Наварро в интервью газете El Tiempo заявил, что около тысячи бойцов АНО находятся в приграничной зоне между Колумбией и Венесуэлой.

Власти Колумбии возложили на АНО ответственность за теракт 17 января в столице Боготе, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. Жертвами атаки стали не менее 21 человека, 68 получили ранения. После этого президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей АНО, которые вели на Кубе переговоры с администрацией южноамериканской страны в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".