{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон переведет более $1,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

По данным Reuters, $600 млн из этой суммы предназначались для поддержки сил безопасности Афганистана

ТАСС, 10 мая. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

На эту тему
Трамп ввел режим ЧП в США ради стены на границе с Мексикой. Что это означает?

Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Как отмечается, $600 млн из этой суммы предназначались для поддержки сил безопасности Афганистана.

Шанахан отметил, что пограничную зону США охраняют более 4 тыс. военных и 19 самолетов.

10 апреля Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой почти на $1 млрд.

Теги
АфганистанМексикаСШАШанахан, Патрик
Мюллер не придет на слушания в Конгрессе 15 мая
Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, бывшему спецпрокурору не следует давать показания в Конгрессе
Читать полностью