Гройсман заявил, что пойдет на выборы в Раду

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет принимать участие в парламентских выборах, которые должны пройти осенью этого года.

"Я буду принимать участие в парламентской кампании, в парламентских выборах 2019 года", - сказал он в интервью радио "Новое время".

Комментируя информацию о том, что он может возглавить партию бывшего премьер-министра Арсения Яценюка "Народный фронт" и пойти с ней на парламентские выборы, Гройсман отметил, что у них есть потенциал "сделать много вещей, когда объединены". Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что еще определяется с составом партии, с которой пойдет на выборы. "Формат будет определен, как только уже будет определена конфигурация. Я обязательно об этом сообщу, но я хотел, чтобы это была такая достаточно качественная с точки зрения профессионализма и способностей политическая сила. Я сейчас ищу людей, которые могли бы быть достаточно результативными", - заключил он.

По мнению Гройсмана, выборы в Верховную раду должны пройти в октябре 2019 года, а не досрочно. Премьер-министр также выразил убежденность, что действующий состав правительства будет работать до следующих парламентских выборов.