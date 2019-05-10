Глава МИД Венесуэлы сообщил о провале очередной попытки США устроить переворот в стране

КАРАКАС, 10 мая. /ТАСС/. Новая попытка устроить государственный переворот в Венесуэле, предпринятая США, потерпела крах. Такое мнение высказал в пятницу в своем Twitter министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Попытка военного переворота, которая была спланирована, финансировалась и управлялась из Вашингтона, провалилась", - написал Арреаса. Он также прокомментировал требование госсекретаря США Майкла Помпео немедленно освободить задержанного первого вице-спикера парламента Венесуэлы Эдгара Самбрано. По мнению Арреасы, оно свидетельствует о "наглости и отчаянии Помпео и его команды ястребов из-за того, что народ Венесуэлы снова и снова разбивает их попытки устроить переворот".

Самбрано был задержан в среду сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки. Во вторник Конституционная ассамблея Венесуэлы приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи (парламента страны). Ранее Верховный суд разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям в конце апреля.

30 апреля на стороне лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, в ходе протестов были задержаны почти 340 человек.