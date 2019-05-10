Экс-президент Джо Байден лидирует по итогам опроса избирателей-демократов в Нью-Гэмпшире

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Экс-президент США Джо Байден, заявивший о намерении добиваться поста президента США на выборах 2020 года, пользуется поддержкой 36% сторонников Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир, где 11 февраля 2020 года пройдут первые в США первичные выборы. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Elections Central со ссылкой на итоги опроса, проведенного исследовательской службой Университета Монмута.

Его ближайший соперник - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - пользуется поддержкой 18% избирателей, мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа поддержали 9%, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис - по 8% опрошенных.

Опрос 376 избирателей-демократов в штате Нью-Гэмпшир проводился в период со 2 по 5 мая, его погрешность оценивается в 5,1%.

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года. 3 февраля в Айове продут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата и национальный съезд. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.