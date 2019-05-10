Правительство Греции получило вотум доверия в парламенте

АФИНЫ, 10 мая. /ТАСС/. Правительство Греции во главе с премьером Алексисом Ципрасом получило в пятницу вотум доверия в парламенте, обеспечив поддержку 153 депутатов в 300-местном однопалатном высшем законодательном органе. Против были 136 парламентариев, всего на заседании присутствовали 282 депутата. Трансляцию дебатов и голосования вел парламентский телеканал Vouli.

Поводом для вотума послужило выдвинутое лидером главной оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакосом Мицотакисом требование о голосовании членов парламента по вопросу о порицании первого заместителя министра здравоохранения Павлоса Полакиса по поводу его "неэтических высказываний" в адрес инвалида, кандидата от "Новой демократии" в депутаты Европарламента Стелиоса Кибуропулоса. Полакис заявил, что Кибуропулос, страдающий заболеванием позвоночника и прикованный к инвалидной коляске, смог получить работу в государственном секторе в качестве психиатра только благодаря закону о помощи людям с ограниченными возможностями.

Однако Ципрас изменил процедуру голосования о порицании члена кабинета на голосование о доверии правительству, что позволяет сделать регламент работы парламента. В итоге за доверие кабинету проголосовали 153 депутата, что на один больше, чем ожидалось. Свой голос в поддержку правительства отдал депутат Яннис Саридис от небольшой оппозиционной партии "Союз центристов".

Голосованию предшествовали острые дебаты, в ходе которых лидер правоцентристской "Новой демократии" Кириакос Мицотакис сосредоточился на программе своей партии накануне выборов в Европарламент 26 мая, критикуя "левый характер" правительства правящей партии СИРИЗА. В свою очередь Ципрас перечислил положительные итоги работы кабинета и обвинил Мицотакиса в том, что тот является членом политической элиты, которая привела страну к нынешним трудностям в годы предыдущих правительств.