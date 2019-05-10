В Анкаре опровергли информацию о возможной отмене сделки с Москвой по С-400

АНКАРА, 10 мая. /ТАСС/. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг в пятницу сообщение газеты Bild о том, что Анкара откажется от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Ваши источники ошибаются. Возьмите информацию у меня: закупка С-400 является завершенным делом", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее издание Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги написало, что власти Турции намерены пересмотреть решение о приобретении у России С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Также, по информации газеты, на сделку с Москвой могут повлиять возможные санкции со стороны США.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкая сторона должна получить, в отличие от первого иностранного заказчика Китая, не два, а один полковой комплект этих систем. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.