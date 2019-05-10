МИД Бразилии: властям неизвестно об открытии Венесуэлой границы между государствами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая. /ТАСС/. Бразильские власти не располагают сведениями об открытии правительством Венесуэлы границы между двумя государствами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в МИД крупнейшей латиноамериканской страны.

"В МИД не поступали сообщения на этот счет, и на настоящий момент нам ничего не известно об этом заявленном [Каракасом] открытии границы", - говорится в ответе дипведомства.

Ранее вице-президент Боливарианской Республики по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами в эфире государственного телевидения объявил об открытии с 10 мая сухопутной границы с Бразилией. По словам политика, это делается для восстановления "экономической, социальной, политической и культурной жизни стран", возобновления трансграничного товарооборота.

В конце февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал полностью закрыть сухопутную границу с Бразилией и Колумбией, а также морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить иностранную гуманитарную помощь.