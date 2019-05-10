Президент Бразилии приветствовал решение Мадуро об открытии границы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару считает правильным решение своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро об открытии границы между государствами.

"Это разумное решение с его стороны. Вероятно, электроснабжение также будет восстановлено", - заявил в пятницу журналистам Болсонару.

Ранее Бразилиа заявляла о невыполнении Каракасом контрактных обязательств по поставкам электроэнергии в северный штат Рорайма на границе с Венесуэлой. По словам Болсонару, из-за этого власти ежедневно расходуют 1 млн литров дизельного топлива для генераторов.

Ранее вице-президент Боливарианской Республики по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами в эфире государственного телевидения объявил об открытии с 10 мая сухопутной границы с Бразилией. По словам политика, это делается для восстановления "экономической, социальной, политической и культурной жизни стран", возобновления трансграничного товарооборота.

В конце февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал полностью закрыть сухопутную границу с Бразилией и Колумбией, а также морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить иностранную гуманитарную помощь.