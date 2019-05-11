В ООН заявили, что поток венесуэльцев в Бразилию не увеличился после открытия границы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мая. /ТАСС/. Открытие 10 мая правительством Венесуэлы границы с Бразилией не привело к увеличению потока беженцев из Боливарианской Республики в крупнейшую латиноамериканскую страну. К такому выводы пришли специалисты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), наблюдавшие в пятницу за ситуацией с бразильской стороны границы.

"УВКБ отмечает, что число венесуэльцев, прибывших сегодня [в Бразилию], оказалось практически таким же, как в предыдущие дни", - говорится в сообщении распространенном местным представительством организации. "Вместе с тем УВКБ готово к возможному увеличению в ближайшие дни потоков людей, нуждающихся в помощи, и будет действовать совместно с другими партнерами, вовлеченными в разрешение этой ситуации", - утверждается в документе.

По информации Федеральной полиции Бразилии, число венесуэльцев, ежедневно прибывавших в северный бразильский штат Рорайма с 1 января этого года и до закрытия 22 февраля властями соседнего государства границы, составляло в среднем 521 человек. После этого их число уменьшилось до 372 человек в день, сообщило УВКБ. По свидетельствам организации, фактическое открытие границы между государствами произошло около 16:00 по местному времени (около 23:00 мск).

Ранее в пятницу вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами в эфире государственного телевидения объявил об открытии с 10 мая сухопутной границы с Бразилией. По словам политика, это делается для восстановления "экономической, социальной, политической и культурной жизни стран", возобновления трансграничного товарооборота.

В конце февраля президент Боливарианской Республики Николас Мадуро приказал полностью закрыть сухопутную границу с Бразилией и Колумбией, а также морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить иностранную гуманитарную помощь.