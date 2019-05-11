{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: армия Сирии уничтожила свыше 40 террористов в провинции Хама

Террористы пытались вернуть под свой контроль населенный пункт Кфар-Набуда

ТАСС, 11 мая. Бойцы сирийской армии отразили контратаки террористов на севере провинции Хама, ликвидировав свыше 40 членов экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Mayadeen. По его информации, сирийские военнослужащие уничтожили также несколько единиц бронетехники противника и реактивные установки.

Банды террористов пытались вернуть под свой контроль населенный пункт Кфар-Набуда, расположенный в 15 км от их форпоста в Хан-Шейхуне, однако все их атаки были отбиты.

Правительственные войска нанесли также ракетно-артиллерийские удары по тыловым базам "Джебхат ан-Нусры" в районах Абдин, Кусабейн, Кфар-Сиджна и Шейх-Мустафа на юге соседней провинции Идлиб.

Начавшаяся 6 мая военная операции сирийской армии преследует цель восстановить контроль над автострадой Хама - Алеппо и обезопасить мирные селения в долине Сахль-эль-Габ у реки Оронт, которые регулярно обстреливают бандформирования.

Теги
СирияКризис в Сирии
Министры G20 обсудят, как привлечь молодежь в сельское хозяйство
На встрече в Ниигате министры обсудят, какие вызовы стоят перед современным сельским хозяйством
Читать полностью