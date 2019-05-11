Министры G20 обсудят, как привлечь молодежь в сельское хозяйство

НИИГАТА /Япония/, 11 мая. /ТАСС/. Министры сельского хозяйства стран Группы двадцати (G20) на открывшейся в субботу в Ниигате встрече обсудят, в частности, как привлечь молодежь в сельское хозяйство на фоне старения населения, вовлеченного в аграрный сектор. Об этом в субботу во вступительном слове заявил глава японского сельскохозяйственного ведомства Такамори Ёсикава.

"Мы сталкиваемся со старением фермеров и потерей производственной базы в аграрном секторе. Я надеюсь, что мы обсудим эти проблемы и то, как привлечь молодежь и инновации в сельское хозяйство", - подчеркнул он. Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии выразил надежду, что представители двадцати наиболее развитых и развивающихся экономик смогут поделиться полезными практиками и провести откровенный обмен мнениями по насущным вопросам. "Мы должны лицом встретить вызовы, стоящие перед международным сельским хозяйством", - добавил японский министр.

Ёсикава также рассказал, что в воскресенье гостям встречи продемонстрируют последние достижения в области сельского хозяйства. В частности, пройдет демонстрация беспилотных тракторов и новейших систем автоматической посадки семян, которая работает с минимальной погрешностью.

В Ниигате в субботу и воскресенье министры обсудят, какие вызовы стоят перед современным сельским хозяйством и какие международные практики лучше всего подойдут для решения существующих и появляющихся проблем. От России во встрече примет участие заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.