Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

ТАСС, 11 мая. Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Джулиани может "в ближайшие дни" отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Как утверждало издание, адвокат Дональда Трампа хотел убедить Зеленского провести расследование, которое, по мнению сторонников Белого дома, "может раскрыть информацию по двум вопросам, представляющим большой интерес для Трампа". Один из них якобы касался расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Другой, по данным газеты, относился к предполагаемым связям сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху.

Однако Джулиани заявил, что решил отказаться от поездки. "Я не поеду [на Украину], так как я думаю, что столкнусь [там] с группой людей, являющихся врагами президента [Трампа], а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов", - отметил адвокат. По его словам, в одном случае речь идет о "человеке, который уже был осужден и который был уличен в причастности в оказании помощи демократам" США в том, что касается расследования вмешательства в американские выборы в 2016 году. Джулиани не уточнил имени этого человека.

Как отметил адвокат, он убежден, что Зеленский "окружен людьми, которые являются врагами президента [Трампа], а также людьми, которые, по крайне мере в одном случае, явно коррумпированы и замешаны" в сговоре с демократами.

В апреле Джулиани заявлял, что сотрудники предвыборного штаба экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая была кандидатом от демократов на выборах президента США в 2016 году, поддерживали контакты с представителями Украины.

В январе украинский политик Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко по распространению информации о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта, являвшегося руководителем предвыборного штаба Трампа. Как отметил тогда Медведчук, некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе Клинтон на президентских выборах 2016 года в США.