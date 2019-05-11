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Спор вокруг Курил
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СМИ: глава МИД Японии выступил за ускорение переговоров о мирном договоре с Россией

Как отмечает телеканал NHK, Таро Коно считает необходимым продумать комбинации, которые бы удовлетворили обе стороны
Министр иностранных дел Японии Таро Коно Валерий Шарифулин/ТАСС
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 11 мая. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно высказался в субботу за ускорение переговоров с Россией по выработке мирного договора. Такое заявление он сделал во время выступления в городе Саппоро на острове Хоккайдо, куда прибыл после завершения своего визита в Москву, передает телеканал NHK.

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"Хотелось бы как можно скорее завершить эти переговоры с учетом преклонного возраста бывших жителей четырех северных островов [как в Японии именуют южную часть Курил]", - цитирует министра телеканал.

"Нужно завершить переговоры, продумав различные комбинации, которые бы удовлетворили обе стороны, поскольку без этого мирный договор не удастся ратифицировать в парламентах двух стран, - отметил Коно. - Если одна сторона получит все, а другая - ничего, то она такой документ не примет".

Коснувшись своего недавнего визита в РФ, он отметил, что в ходе состоявшихся там дискуссий "были довольно горячие моменты".

Таро Коно и его российский коллега Сергей Лавров 10 мая провели в Москве переговоры, в частности по теме мирного договора между Россией и Японией. На итоговой пресс-конференции они констатировали, что между Москвой и Токио сохраняются расхождения по этому вопросу, но выразили намерение работать над проблемой дальше.

Стороны не раскрыли конкретное содержание бесед и ограничились заявлениями о том, что будут добиваться вывода отношений на новый уровень в расчете на то, что это поможет продвинуться в заключении договора.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияСпор вокруг КурилКоно, Таро
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