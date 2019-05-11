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Зеленский обсудил с послом Китая на Украине развитие двусторонних отношений

Избранный президент Украины отметил важность опыта КНР

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили с послом КНР на Украине Ду Веем развитие сотрудничества между странами.

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"Встретился с чрезвычайным и полномочным послом КНР на Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - написал Зеленский в Twitter.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов. 3 мая были опубликованы результаты выборов, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. Ранее сообщалась, что точную дату инаугурации должна 14 мая определить Верховная рада.

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УкраинаКитайКризис на УкраинеПрезидентские выборы на Украине - 2019Зеленский, Владимир Александрович
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