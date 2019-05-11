Глава МИД Франции призвал граждан соблюдать осторожность в зоне Сахеля

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Французский министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан обратился с призывом к гражданам страны соблюдать осторожность, находясь в зоне Сахеля, чтобы не попасть в плен к радикальным исламистам. Он выступил в субботу в прямом эфире радиостанции Europe 1.

"Необходимо проявлять крайнюю бдительность, находясь в районах южного Сахеля, чтобы избежать опасности взятия в заложники. Это позволит также избежать и того, чтобы при дальнейшем освобождении таких заложников не погибли французские военные", - сказал министр.

Он напомнил, что в ночь на пятницу в государстве Буркина-Фасо французское военное спецподразделение провело операцию, во время которой были освобождены двое французских заложников и двое граждан других стран - США и Южной Кореи. При этом в бою погибли два бойца французского элитного подразделения "Группа Юбера".

"Район, который посещали двое французских граждан, давно уже расценивался как опасная, "красная", зона", - напомнил министр. "Тем, кто хочет заниматься туризмом в подобных странах, следует предварительно ознакомится с теми инструкциями путешественникам, которые регулярно публикует французский МИД, и в которых указываются как безопасные, так и опасные зоны", - сказал Ле Дриан.

Министр особо отметил, что "в настоящее время опасность меняет свою форму и становится все более мобильной в Африке, где она распространяется теперь на страны, пограничные с Мали - то есть на Буркина-Фасо и север Бенина". "Необходимо сохранять военное давление на эти группировки радикалов", - заявил министр, напомнив, что операцию "Бархан" по борьбе с терроризмом в районе Сахеля ведут 4,5 тыс. французских военных. "Совершенно очевидно, что силы, задействованные в операции "Бархан", не будут оставаться в этом регионе вечно. Однако сегодня их присутствие обусловлено существующими рисками и угрозами", - подчеркнул министр.

Четыре заложника - граждане США и Республики Корея, а также два француза - были освобождены в ходе операции французских военных на севере Буркина-Фасо, сообщила в пятницу пресс-служба Елисейского дворца. В субботу вечером освобожденные заложники будут доставлены во Францию. Их встретят на военном аэродроме Виллакубле под Парижем президент страны Эмманюэль Макрон, глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, министр вооруженных сил Флоранс Парли. Во вторник в Париже пройдет официальная церемония памяти по погибшим в спецоперации военным.