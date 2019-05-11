Премьер Грузии заявил об отсутствии оснований для приостановки безвизового режима с ЕС

ТБИЛИСИ, 11 мая. /ТАСС/. Разговоры о том, что действие безвизового режима Грузии с Евросоюзом может быть приостановлено, не имеют под собой оснований. Об этом в субботу заявил журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Когда мы говорим о либерализации визового режима, когда мы говорим о Соглашении об ассоциации с ЕС - это не является чьим-то личным достижением. Это достижение грузинского государства. Мы должны с особой бережностью относиться к этому, и каждый гражданин Грузии должен быть особенно ответственным, когда предпринимает шаги и пользуется этой очень большой выгодой. Я хочу еще раз заверить всех, что разговоры о том, что либерализация визового режима Грузии может быть приостановлена, абсолютно не имеют оснований", - цитирует Бахтадзе Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Граждане Грузии получили право безвизового перемещения в страны ЕС в марте 2017 года. Оно позволяет им посещать государства Шенгенской зоны сроком до 90 дней. По последним данным, этим правом воспользовались порядка 600 тыс. граждан Грузии, при этом около 18 тыс. не вернулись обратно и попросили убежища в странах ЕС.

Власти Грузии еще в 2018 году решили внести ряд законодательных изменений, чтобы бороться с незаконной миграцией. С апреля прошлого года в Грузии запрещено менять фамилию лицам, которые были депортированы или отправлены на родину по реадмиссии. В апреле этого года парламент принял закон об уголовной ответственности для тех, кто оказывает помощь гражданам Грузии в незаконном получении убежища или работы в стране ЕС.