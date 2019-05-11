Баку призвал Ереван к конструктивному участию в переговорах по Карабаху

БАКУ, 11 мая. /ТАСС/. МИД Азербайджана призвал армянскую сторону к конструктивному участию в переговорном процессе для скорейшего урегулирования карабахского конфликта. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства по случаю 25-летия соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.

"Армения должна соблюдать свои международные обязательства и конструктивно участвовать в переговорном процессе для скорейшего урегулирования [карабахского] конфликта", - говорится в заявлении. В документе подчеркивается, что соблюдение режима прекращения огня предусматривает "не только прекращение огня, но и вывод военных сил из зоны конфликта и отказ от деятельности, закрепляющей оккупацию, в том числе действий, препятствующих возвращению вынужденных переселенцев".

"Прекращение огня также предусматривает ускорение переговоров по урегулированию конфликта. Понятно, что прекращение огня не является решением, оно создает условия для осуществления соответствующих неотложных мер на пути, ведущем к разрешению конфликта", - сказано в заявлении.

МИД отмечает, что основой нормальных соседских отношений с Арменией и обеспечения устойчивого мира, безопасности и развития в регионе являются "восстановление территориальной целостности Азербайджана в рамках его признанных на международном уровне границ, возвращение азербайджанских вынужденных переселенных в свои дома, поощрение мирного сосуществования азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией. Соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией было достигнуто 12 мая 1994 года.