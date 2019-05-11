Медведчук считает, что обмен пленными в Донбассе зависит от политической воли Зеленского

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными в Донбассе может состояться за три-пять дней при политической воле избранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Можно освободить наших ребят в Донецке и Луганске (а речь идет о судьбах 62 наших ребят), это возможно сделать за три-пять дней. Для этого нужна политическая воля Зеленского", - написал он в субботу в Twitter.

Ранее Медведчук заявлял, что главная причина замораживания процесса обмена пленными в Донбассе заключается в отсутствии политической воли у президента Украины Петра Порошенко. Именно в связи с негативной позицией президента, по словам главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", он отказался от участия в заседаниях гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с мая 2018 года. Украинские власти, по его мнению, не собирались выполнять ранее достигнутые договоренности по обмену по формуле "всех установленных на всех установленных".

27 декабря 2017 года в Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных.