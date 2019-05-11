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Кризис на Украине

Медведчук считает, что обмен пленными в Донбассе зависит от политической воли Зеленского

Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявил, что на обмен потребуется три-пять дней
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными в Донбассе может состояться за три-пять дней при политической воле избранного президента Украины Владимира Зеленского.

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"Можно освободить наших ребят в Донецке и Луганске (а речь идет о судьбах 62 наших ребят), это возможно сделать за три-пять дней. Для этого нужна политическая воля Зеленского", - написал он в субботу в Twitter.

Ранее Медведчук заявлял, что главная причина замораживания процесса обмена пленными в Донбассе заключается в отсутствии политической воли у президента Украины Петра Порошенко. Именно в связи с негативной позицией президента, по словам главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", он отказался от участия в заседаниях гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с мая 2018 года. Украинские власти, по его мнению, не собирались выполнять ранее достигнутые договоренности по обмену по формуле "всех установленных на всех установленных".

27 декабря 2017 года в Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных.

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