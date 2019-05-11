Reuters: хуситы начали вывод войск из портов Ходейды

ТАСС, 11 мая. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) приступило в субботу к выводу своих вооруженных формирований из портов города Ходейда на западе страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, передислокация из портов Салифа и Рас-Иса проходит под наблюдением представителей миссии ООН по контролю за прекращением огня в Ходейде.

В декабре 2018 года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Итогом стало подписание правительством и представителями "Ансар Аллах" соглашения об обмене пленными и договоренности по Ходейде. В частности, стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района.

При этом после вступившего в силу 18 декабря перемирия в Ходейде участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. Первая фаза передислокации подразумевает вывод вооруженных формирований из Ходейды, а также портов Салифа и Рас-Иса.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.