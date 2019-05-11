Белоруссия получила от России четыре учебно-боевых самолета Як-130

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии получили очередную партию учебно-боевых самолетов Як-130 в рамках договора между Министерством обороны республики и российским ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут". Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

"Состоялась поставка очередной партии учебно-боевых самолетов Як-130. В рамках договора между Министерством обороны Республики Беларусь и ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" о развитии военно-технического сотрудничества в состав войсковой части 19764 переданы еще четыре самолета", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что на аэродроме Лида 11 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию.

В пресс-службе проинформировали, что формуляры от самолетов личному составу вручил министр обороны Белоруссии Андрей Равков. По его словам, закупка новых самолетов осуществлялась в рамках концепции строительства и развития вооруженных сил до 2020 года. Закупка новой и модернизация уже имеющейся техники - одна из важнейших задач, стоящих перед ВС, отметил министр.

Первую партию данных учебно-боевых самолетов лидские авиаторы получили в 2015 году, через год личный состав получил еще четыре учебно-боевые машины. "Уникальные летно-технические характеристики Як-130 значительно расширили возможности по подготовке летного состава к выполнению боевого применения по наземным и воздушным целям", - отметили в Минобороны. Там проинформировали, что в 2019 году планируется получение новых РЛС "Сопка" и "Противник-Г", продолжается модернизация танков Т-72.