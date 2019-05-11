Оппозиция ЮАР одержала победу по итогам голосования на выборах за границей

ПРЕТОРИЯ, 11 мая. /ТАСС/. Оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" (ДА) по итогам состоявшихся 8 мая парламентских выборов набрала наибольшее число голосов на зарубежных избирательных участках. Об этом сообщила в субботу Независимая избирательная комиссия (НИК).

По итогам голосования, организованного 27 апреля в 121 зарубежной дипломатической миссии ЮАР, "Демократический альянс" получил 74,45%. Его поддержали более 14 тыс. находящихся за границей южноафриканцев. Правящий "Африканский национальный конгресс" (АНК) занял второе место с результатом 10,83%. На третьем месте оказался консервативный "Фронт свободы плюс", опирающийся на африканеров.

В общенациональном зачете, однако, АНК одержал убедительную победу. По последним данным, он получил 57,5%. На настоящий момент продолжается обработка данных с последних двух избирательных участков. ДА занимает вторую позицию с 20,77%, а леворадикальные "Борцы за экономическую свободу", которых поддержали 10,79%, - третье.

Абсолютное большинство депутатских мандатов в Национальной ассамблее позволит АНК утвердить на следующие пять лет на посту президента ЮАР своего лидера и действующего с февраля 2018 года главу государства Сирила Рамапосу. При этом достигнутый правящей партией результат является наихудшим из тех, что она получала на выборах в парламент с 1994 года.