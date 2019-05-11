В Париже началась манифестация "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Колонна участников движения "желтые жилеты" отправилась в субботу с парижской площади Жюсьё в юго-восточной части города к одной из площадей на южной окраине столицы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Участники акции поют французский национальный гимн "Марсельеза", несут флаги республики и ряда регионов страны.

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Участникам 26-й серии общенациональных протестов, число которых в столице пока не превышает 300-400 человек, предстоит пройти путь примерно в 9 км Это несколько меньше, чем в прежние дни акций. Лейтмотивом мобилизации "жилетов" на этот раз стали не социальные требования, а протест против реформы образования, которую проводят власти, выражение поддержки преподавателям, лицеистам и студентам в целом.

Эта манифестация - единственная разрешенная в столице. Протестующим категорически запрещено появляться на Елисейских Полях и прилегающих улицах. Закрыты для них зоны у Национального собрания и собора Парижской Богоматери.

Шествие в Париже должно завершиться к 19:00 (20:00 мск), причем серьезно помешать его проведению может ливень, не прекращающийся с вечера пятницы. В Париже и прилегающих департаментах уже побиты несколько исторических рекордов по числу выпавших осадков.

Манифестации по всей стране

Вторая крупная общенациональная манифестация начнется в Лионе (центральная часть страны) примерно в 14:30 (15.30 мск). Для проведения акции отведена центральная площадь Белькур - одна из крупнейших в Европе. В то же время манифестантам запрещено появляться в четырех зонах города, в основном относящихся к его историческому центру. В Лион, чтобы возглавить манифестантов, прибыл один из самых знаменитых "желтых жилетов" - Жером Родризес, пострадавший весной во время одной из манифестаций в Париже - у него тяжелая травма глаза от резиновой пули.

Особо напряженной обстановка может оказаться в городе Нанте (запад Франции), который также должен стать одним из основных центров общенационального протеста. В этом мегаполисе почти все манифестации в последние годы завершаются стычками экстремистов с полицией. Власти и на этот раз не исключают, что в колонны манифестантов проникнут около 500 погромщиков-ультра из "черного блока".

Манифестации пройдут также в Страсбурге, Бордо, Тулузе и Орлеане. Во всех этих городах места их проведения строго ограничены, объявлены запретные зоны, стянуты крупные силы полиции и жандармерии.