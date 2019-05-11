СМИ: армия Хафтара готовится к наступлению на Сирт

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара намерена в скором времени начать наступление на город Сирт, расположенный в 500 км восточнее столицы. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их данным, в окрестности контролируемого силами Правительства национального согласия (ПНС, заседает в Триполи, премьер-министр - Фаиз Сарадж) города уже переброшены армейские подразделения. Как отмечается, приказ о начала штурма может быть отдан в течение ближайших часов. С установлением контроля над Сиртом командование ЛНА рассчитывает открыть для войск новое направление вдоль побережья Средиземного моря в сторону Триполи через находящуюся в 200 км восточнее него Мисурату.

После начала войны в Ливии в 2011 году Сирт - родной город свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи - стал свидетелем наиболее ожесточенных столкновений между формированиями ополченцев, которых активно поддерживал Запад, и войсками, лояльными убитому в нем же семь с половиной лет назад полковнику. Тогда он был практически полностью разрушен. Летом 2015 года город захватили боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Пользуясь разногласиями новых властей и несогласованностью действий их вооруженных сил, террористы также взяли в короткие сроки под свой контроль около 250 км ливийского побережья, вплотную подобравшись к "нефтяному полумесяцу" (побережье залива Сирт), где расположены основные терминалы по экспорту углеводородов.

В мае 2016 года лояльные ПНС силы начали в Сирте операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус" по освобождению его от экстремистов из ИГ. Она проходила при поддержке боевой авиации США, которая по просьбе Президентского совета Ливии, также возглавляемого главой кабинета министров, нанесла почти 500 ударов по объектам в самом городе и его окрестностях. Об окончательном выдворении боевиков из Сирта было объявлено 6 декабря 2016 года.