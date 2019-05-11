Осужденную в США Бутину перевели в тюрьму штата Вирджиния

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Осужденную в США россиянку Марию Бутину, которая отбывает тюремный срок, перевели из СИЗО города Александрия (штат Вирджиния), где она находилась до пятницы, в региональную тюрьму этого же штата Northern Neck. С соответствующими сведениями корреспондент ТАСС ознакомился в субботу в базе данных пенитенциарного учреждения.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

При вводе данных россиянки сотрудниками тюрьмы была допущена ошибка в ее фамилии, теперь она зарегистрирована как "Мария Бултина", а не "Бутина". При этом дата ее рождения указана как 10 сентября 1988 года, хотя она родилась 10 ноября.

Тюрьма рассчитана на 460 заключенных, на ее территории работают около 100 сотрудников. Летом прошлого года менее месяца здесь провел бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Его перевели в СИЗО Александрии после того, как, по данным следствия, он по телефону рассказал другу, что в этом учреждении с ним обходятся как с "очень важной персоной" - разрешили использовать отдельную ванную комнату, предоставили доступ к мобильному телефону и ноутбуку, а также позволяли не надевать тюремную робу. У него была "своя одиночная камера", а также "отдельное рабочее место", которое он мог использовать с 8:30 до 22:00.

В 2014 году в учреждении три недели находился певец и актер Крис Браун. Он ожидал решения федерального суда столичного округа Колумбия, который рассматривал его дело по обвинению в участии в драке неподалеку от Белого дома. В 2007 году в тюрьме шесть недель провел футболист Майкл Вик, осужденный за проведение собачьих боев.

Ранее в федеральном Бюро тюрем заявили ТАСС, что россиянка будет временно оставаться в СИЗО Александрии, пока ожидает перевода в федеральную тюрьму. Гражданка РФ выйдет на свободу 5 ноября.