СМИ: правительство Йемена назвало постановкой передислокацию сил хуситов в Ходейде

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Передислокация мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) сил в портах провинции Ходейда - постановка. Об этом, как сообщает телеканал Al Arabiya, заявили в субботу в поддерживаемом мировым сообществом правительстве Йемена.

"Хуситы разыгрывают представление, передавая порты самим себе", - считают в кабмине. Мятежники приступили утром к отводу своих формирований в присутствии наблюдателей ООН в трех гаванях: Ходейде, Салифе и Рас-Исе. Ранее поступала информация о том, что осуществляемая движением "Ансар Аллах" в одностороннем порядке передислокация сил будет проходить до 14 мая.

По данным Al Arabiya, никакого ухода мятежных сил на самом деле не происходит. Телестанция утверждает, что хуситы передают порты своим же бойцам, переодетым в форму береговой охраны.

На состоявшихся в начале декабря 2018 года в Швеции межйеменских консультациях были достигнуты договоренности по Ходейде, которая долгое время оставалась ареной ожесточенных столкновений. Хуситы и правительство условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого города, а также портов одноименной провинции - Салиф и Рас-Иса. С этой целью был создан Координационный комитет, в который вошли представители враждующих сторон и глава группы наблюдателей ООН по контролю за прекращением огня отставной нидерландский генерал Патрик Каммэрт. Последнего позднее сменил на этом посту датский генерал-лейтенант Мишель Анкер Лоллесгор.

После вступившего в силу 18 декабря перемирия в Ходейде обе стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении, а фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон так и не произошло. В итоге реализация этой сделки застопорилась и пока не привела к желаемым результатам.