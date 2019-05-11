СМИ: по меньшей мере восемь человек погибли при взрыве мины в Афганистане

ТАСС, 11 мая. Не менее восьми человек погибли в результате разрыва мины в провинции Дайкунди, расположенной в центральной части страны. Об этом в субботу сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление представителя местных властей.

По его информации, "мина была подорвана под автомобилем, в котором находились гражданские лица". В результате инцидента еще как минимум три местных жителя получили ранения, они доставлены в госпиталь.

Как считают в управлении полиции Дайкунди, взрывное устройство было установлено на дороге боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ).