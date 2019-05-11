СМИ: полиция в Нанте применила слезоточивый газ против манифестантов

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Силы правопорядка в городе Нант вынуждены были в субботу применить слезоточивый газ против экстремистов, принимавших участие в манифестации "желтых жилетов". Об этом свидетельствует репортаж телеканала BFM из этого города на западе Франции.

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Стычки радикалов с силами полиции и жандармерии возникли еще во время прохождения многотысячной колонны по городу и усилились после официального завершения манифестации. Активисты из "черного блока", лица которых были скрыты масками, начали бросать в стражей порядка камни и бутылки, и те вынуждены были применить газ, чтобы пресечь беспорядки.

Согласно телеканалу, шумовые гранаты, снабженные шокирующими пластиковыми элементами, не использовались. Однако полиция применила ружья, стреляющие крупнокалиберными резиновыми пулями, способными причинить тяжелые травмы. Наиболее агрессивно настроенные манифестанты до сих пор провоцируют полицию. По оценке правоохранительных органов, в город могли прибыть не менее пяти сотен представителей "черного блока".

Тем временем в Париже манифестация, начавшаяся часом раньше шествия в Нанте, завершилась в совершенно спокойной обстановке у юго-восточной окраины города. Никаких инцидентов во время продвижения колонны по городу отмечено не было.

Манифестация прошла на четыре часа быстрее запланированных сроков из-за сильного ливня и ветра, которые сопровождали "желтых жилетов" до середины их 9-километрового маршрута. Прибыв на эспланаду Пьера Видаль-Наке, многие манифестанты легли на асфальт, чтобы отдохнуть от шествия.

По мнению телеканала BFM, манифестация в Париже была немногочисленной. Судя по всему, в ней, как и на прошлой неделе, приняло участие не более 1500 человек.