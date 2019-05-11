Медведчук назвал принципиальным намерение защищать русский язык на Украине

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" ставит своим принципом продолжение борьбы за право граждан Украины свободно пользоваться в стране русским языком и языками национальных меньшинств. Об этом в субботу заявил председатель ее политсовета Виктор Медведчук.

"Украинский язык - единственный государственный, согласно части 1 статьи 10 конституции. Но мы принципиально будем отстаивать то, что предусмотрено частью 3 статьи 10: "На территории Украины гарантируется развитие, использование, защита русского и других языков нацменьшинств", - написал он на странице в Twitter.

Верховная рада 25 апреля во втором чтении приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он устанавливает, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Попытки введения в стране официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".

Закон предлагает введение должности уполномоченного по защите госязыка, которого будет назначать и увольнять правительство. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.