Во Франции в акциях "желтых жилетов" принимают участие около 3 тыс. человек

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Общенациональный день протестов "желтых жилетов", проведенный в субботу в 26-й раз, собрал по состоянию на 14:00 по местному времени (15:00 мск) около 2,7 тыс. участников по всей стране. Такие данные сообщило Министерство внутренних дел Франции.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Согласно его подсчетам, в колонне манифестантов, прошедшей по улицам и площадям юго-восточной части Парижа, находилось 600 манифестантов. На прошлой неделе в день общенациональной манифестации МВД насчитало по стране на это же время 3,6 тыс. участников, из которых 1070 - в Париже.

В эту субботу целый ряд акций "желтых жилетов" прошел спокойно, в частности в самой столице. Местом ожесточенных стычек радикалов с полицией и жандармерией стал город Нант на западе страны. Полиции там пришлось активно использовать слезоточивый газ. Стычки экстремистов с силами правопорядка в этом городе в настоящее время продолжаются, как свидетельствуют репортажи телеканалов BFM и CNews.

Меньшие по масштабам беспорядки возникли во время еще не завершившейся манифестации в Лионе (центральная часть страны). Их спровоцировали радикалы, находящиеся во главе большой колонны манифестантов, в целом настроенных весьма мирно. В настоящее время колонна остановилась на середине маршрута, многие "желтые жилеты" покидают ее.