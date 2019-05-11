Около 40 тыс. жителей ДНР приняли участие в шествии к пятилетию республики

ДОНЕЦК, 11 мая. /ТАСС/. Около 40 тыс. жителей Донецкой народной республики (ДНР) в субботу приняли участие в праздничном шествии "Лента времени" на улицах Донецка. Торжественная акция приурочена к пятой годовщине референдума о самоопределении республики.

"По данным организаторов, в мероприятии приняли участие около 40 тыс. жителей и гостей республики", - говорится в сообщении Донецкого агентства новостей. Возглавили колонну лидер ДНР Денис Пушилин, министры и депутаты Народного совета. Помимо местных жителей в акции приняли участие и гости республики, в том числе из зарубежья.

Участники шествия несли в руках фотографии, на которых запечатлены моменты становления ДНР и жизни ее людей в течение пяти лет. Все вместе они и составили "Ленту времени" с 2014 года и до сегодняшнего дня.

Пять лет назад в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территориях Донбасса, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум о самоопределении. Явка в Донецкой области составила 75%. "За" самоопределение ДНР проголосовали 89,7% участников референдума. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой народной республики.

Ранее в субботу полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов подчеркнул, что референдумы о создании республики Донбасса стали ответом на агрессию Киева. Жители региона, добавил он, имели все основания для их проведения.