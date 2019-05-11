СМИ: армия Сирии подошла к административной границе провинции Идлиб

ТАСС, 11 мая. Бойцы сирийской армии освободили в субботу от террористов пять селений на северо-западе Сирии и вышли к административной границе между провинциями Идлиб и Хама. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, сирийским военнослужащим в результате проведенной операции удалось уничтожить командный пункт и склады с оружием экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в населенном пункте Хасс.

Ранее правительственные силы ликвидировали на северо-западе страны свыше 40 боевиков "Джебхат ан-Нусры", которые атаковали армейские позиции в Кфар-Набуде и пытались вернуть под свой контроль этот поселок.

Командование ВС республики направило в начале мая воинские подкрепления и бронетехнику на северо-запад Сирии для восстановления режима прекращения огня в расположенной там зоне деэскалации и освобождения региона от банд террористов. Сирийские войска приближаются к городу Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, где находится крупный форпост бандформирований. Овладение Хан-Шейхуном позволит восстановить движение по автостраде Хама-Алеппо, которое было перекрыто вооруженной оппозицией в 2012 году.