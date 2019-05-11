Госпогранслужба Украины сообщила о задержании россиянина за контрабанду 450 наручных часов

ТАСС, 11 мая. Сотрудники Госпогранслужбы Украины пресекли незадекларированный вывоз из страны более 450 наручных часов. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Товар обнаружили во время мероприятий погранично-таможенного контроля. Автомобилем, который направлялся на один из теплоходов до Турции, управлял гражданин России", - говорится в сообщении. При этом его имя или иные данные представители погранслужбы не называют.

Наручные часы, упакованные в пластиковые пакеты, находились в специальном отсеке багажника под запасным колесом, а также в нишах дверей и под сидениями. "Часы и автомобиль изъяты. Предварительная общая сумма изъятого имущества составляет более 1,2 млн гривен [ $45 тыс.]", - уточнили в ведомстве.

По данному факту составлен протокол по статье о перемещении товара через таможенную границу без прохождения контроля Таможенного кодекса Украины.