Во Франции в протестах "желтых жилетов" приняли участие 18,6 тыс. человек

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Двадцать шестой по счету общенациональный день протестов "желтых жилетов" собрал в субботу 18,6 тыс. участников. Такие окончательные данные сообщило Министерство внутренних дел Франции. В Париже, по данным МВД, на улицы вышли 1,2 тыс. манифестантов.

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"Желтые жилеты", которые проводят свои собственным подсчеты, не согласны с данными полиции. По их мнению, в акциях протеста в субботу по всей Франции принимали участие более 37 тыс. человек.

На прошлой неделе МВД насчитало по стране менее 19 тыс. участников - это был самый низкий уровень активности за все шесть месяцев проведения акций протеста. Сами "желтые жилеты" утверждали, что на улицы и площади городов вышли тогда более 40 тыс. их сторонников.

В эту субботу акции "желтых жилетов" в целом по стране проходили спокойно, в частности в самом Париже. Местом ожесточенных стычек радикалов с полицией и жандармерией стал город Нант на западе Франции. Полиции пришлось использовать там в большом количестве слезоточивый газ. Также столкновения с полицией, но меньших масштабов, произошли в Лионе (центральная часть страны).