Президент Украины уволил Филатова с должности заместителя главы своей администрации

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова, который с марта этого года проходит одним из обвиняемых по делу предпринимателя Сергея Курченко. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте главы украинского государства.

"Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы администрации президента Украины", - говорится в сообщении.

В начале апреля украинские СМИ сообщали, что указ об увольнении Филатова уже подписан президентом, но публикация документа произойдет только после 21 апреля. Связано это было с нежеланием обострять ситуацию перед вторым туром выборов. Также сообщалось, что поводом для отставки чиновника якобы стала его неспособность справиться с поставленными задачами. Однако уже через несколько часов эту информацию опровергла пресс-службе администрации Порошенко.

Филатов занимал должность заместителя главы президентской администрации с июля 2014 года. В конце марта 2019 года Генпрокуратура Украины предъявила ему обвинение как соучастнику Курченко, которого в свою очередь обвиняют в крупных хищениях еще во времена президентства Виктора Януковича. Тогда же обвинения предъявили и другим чиновниками из близкого окружения Порошенко, в том числе экс-главе администрации президента Борису Ложкину и бывшему руководителю Нацбанка страны Валерии Гонтаревой.