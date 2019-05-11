Пентагон готов помогать в охране границы США и Мексики

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Пентагон готов в течение продолжительного времени оказывать содействие в охране границы США с Мексикой, однако рассчитывает, что министерство внутренней безопасности (МВБ) в конечном счете будет делать это самостоятельно. Об этом заявил журналистам в субботу исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время посещения приграничного города Мак-Аллен (штат Техас).

"Мы не намерены уходить прежде, чем будет обеспечена безопасность границы", - отметил он, говоря об охраняющих границу военнослужащих, которые помогают МВБ. Шанахан, слова которого приводит агентство Associated Press, констатировал, что Пентагон не намерен постоянно участвовать в этой работе. "Это не будет продолжаться бесконечно", - сказал он, подчеркнув, что необходимо "решить проблему быстрее".

"Мы хотим, чтобы МВБ работало эффективно и могло действовать в одиночку", - отметил Шанахан. Он сообщил, что поручил подчиненным разработать комплекс мер, которые помогли бы МВБ охранять границу без содействия военных.

Операция Пентагона под названием "Верный патриот" по противодействию незаконным мигрантам осуществляется по указанию президента США Дональда Трампа. 9 ноября 2018 года он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.

По оценкам Associated Press, в настоящее время на американо-мексиканской границе находятся около 4,4 тыс. военнослужащих, которые оказывают поддержку пограничным службам США. Белый дом разрешил им применять силу и в случае необходимости защищать сотрудников государственных органов от возможных нападений мигрантов.