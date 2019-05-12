WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт в США

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский не хочет быть втянутым в дело о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с украинской газовой компанией. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в команде Зеленского.

В пятницу адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Как утверждала газета The Wall Street Journal, юрист планировал встретиться с Зеленским. Джулиани, по сведениям издания, хотел убедить избранного президента провести расследование, которое, по мнению сторонников Белого дома, может раскрыть информацию по вопросам, представляющим большой интерес для американского лидера. Одним из них и является дело о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху. Байден ранее заявил о намерении добиваться поста президента США на выборах 2020 года.

Источники в команде Зеленского сообщили The Washington Post, что тот "опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США, возможно, за счет Украины". По данным издания, представители избранного президента рассматривают интерес американского лидера Дональда Трампа к такого рода расследованиям как "внутреннее дело США" и "полны решимости не допустить, чтобы это отвлекало от повестки дня". "Это точно не наша война, - цитирует издание свой источник в команде Зеленского. - Мы должны держаться от этого как можно дальше". По его словам, избранный президент исключает использование политического давления для того, чтобы заставить украинские правоохранительные органы добиваться каких-либо целей Белого дома.

Встречу не запрашивали

Кроме того, продолжает газета, по официальным каналам Джулиани не запрашивал проведение встречи с Зеленским. В пятницу в интервью телеканалу Fox News адвокат заявил, что решил отказаться от поездки в связи с опасениями столкнуться на Украине "с группой людей, являющимися врагами президента [Трампа], а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов". Как утверждал юрист, он убежден, что Зеленский "окружен людьми, которые являются врагами президента [Трампа], а также людьми, которые, по крайне мере в одном случае, явно коррумпированы и замешаны" в сговоре с демократами. "Ни Владимир, ни окружающие его люди не являются врагами Америки или ее президента. Определенно, ни один из них не является, - отметил источник "Вашингтон пост". - Мы не хотим, чтобы все сводилось к такого рода обвинениям".

По сведениям The Wall Street Journal, адвокат Трампа на Украине должен был заняться и вопросом, касающимся расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. В апреле Джулиани заявлял, что сотрудники предвыборного штаба экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая была кандидатом от демократов на выборах президента США в 2016 году, поддерживали контакты с представителями Украины.

В январе этого года украинский политик Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко по распространению информации о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта, являвшегося руководителем предвыборного штаба Трампа. Как отметил тогда Медведчук, некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе Клинтон на президентских выборах 2016 года в США.