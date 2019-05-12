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Помпео: США принимают меры на случай враждебных действий Ирана

При этом госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон приветствовал бы возможность проведения консультаций по инициативе иранской стороны
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Jacquelyn Martin
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Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. США наращивают силы на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб американским интересам, однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNBC, опубликованном в субботу.

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Говоря об отправке дополнительных сил в регион, госсекретарь констатировал: "Мы предприняли необходимые меры, чтобы укрепить, насколько это возможно, нашу безопасность в регионе". Он отметил, что США нуждаются в "силах сдерживания на случай, если Иран решит нанести ущерб американским интересам в Ираке, Афганистане или Йемене, или где-либо на Ближнем Востоке". Как подчеркнул Помпео, президент Дональд Трамп "хотел удостовериться, что если что-то произойдет", США "были бы готовы дать надлежащий ответ".

"В случае атаки на американские интересы со стороны сил под руководством Ирана, как непосредственно иранских, так и тех, которые контролируются иранцами, мы возложим ответственность на ту сторону, которая стоит за этим, - пояснил Помпео. - Президент Трамп ясно давал это понять. Наш ответ будет адекватным".

"Мы не допустим просчетов. Нашей целью является не война, а изменение поведения иранского руководства, - добавил Помпео. - Мы надеемся, что иранский народ наконец получит то, чего он хочет и в полной мере заслуживает".

Вместе с тем Помпео не исключил, что США могут быть готовы к проведению консультаций по инициативе иранской стороны. "Конечно, мы бы приветствовали такую инициативу", - заверил он. По словам Помпео, США "хотели бы урегулирования дипломатическим путем и в мирном ключе" конфликтов, в которые, по мнению Вашингтона, вовлечен Иран.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ). В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Теги
АфганистанСШАИранИракЙеменТрамп, Дональд
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