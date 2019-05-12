Токаев заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и США

НУР-СУЛТАН, 12 мая. /ТАСС/. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, зарегистрированный кандидатом на выборах главы государства, планирует усилить сотрудничество с Москвой, Пекином и Вашингтоном. Об этом говорится в предвыборной программе Токаева, размещенной на сайте кандидата в президенты.

"Будем укреплять сотрудничество с нашими стратегическими партнерами - Россией, Китаем, США, государствами Центральной Азии, Европейским Союзом, странами Азии и Ближнего Востока, а также с международными организациями: ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии - прим. ТАСС) и другими", - отмечается в предвыборной программе Токаева.

Подчеркнуто, что Казахстан завоевал особый авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивое, открытое государство, надежный и ответственный партнер в международных делах.

"Продолжим прагматичный, конструктивный, многовекторный внешнеполитический курс. Будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене. Используем накопленный ресурс международного доверия к Казахстану для привлечения в страну инвестиций и укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными странами в интересах всех граждан", - говорится в документе. Отмечено, что внешнеполитическая деятельность будет "приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину".

Трансформация политической системы Казахстана

Токаев намерен также продолжить модернизацию политической системы республики.

"Продолжим политическую модернизацию, трансформацию государственной системы на основе демократии. Наша формула государственной власти: сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство. Повысим ответственность власти перед народом. Решения по значимым стратегическим проблемам будут приниматься с учетом точки зрения большинства населения путем опросов общественного мнения, а по наиболее важным - посредством референдумов", - отмечается в предвыборной программе.

Подчеркнуто, что в каждом центральном и местном исполнительном органе будут созданы постоянно действующие пункты приема граждан, оперативной и прямой обратной связи с населением.

"Будем совершенствовать многопартийную систему. Партии, способные генерировать конструктивные идеи по укреплению потенциала государства, займут достойное место в обществе. Усовершенствуем процедуру разработки, общественного обсуждения и принятия законов страны", - говорится в документе. Отмечено, что будут пресекаться и наказываться проявления помпезности, нескромности, расточительства чиновников.

Центризбирком Казахстана 3 мая зарегистрировал 65-летнего Токаева кандидатом в президенты на выборах, он выдвинут кандидатом от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Избирательный штаб Токаева возглавил первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончилось 28 апреля. Этап регистрации кандидатов продлился до 18 часов 11 мая. Затем началась предвыборная агитация, которая завершится 8 июня.