Помпео заявил, что во время визита в Россию намерен обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во время визита в Россию 12-14 мая намерен обсудить ситуацию в Венесуэле, а также попытаться найти возможности для взаимодействия между Вашингтоном и Москвой по Афганистану и Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC, опубликованном в субботу.

"Президент [США Дональд] Трамп сказал мне отправиться в Россию, чтобы обсудить широкий круг вопросов. Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией, - сообщил Помпео. - Может быть, мы не сможем. Если мы не сможем, то пойдем каждый своим путем".

"Но это важно. Я помню, что, когда был директором ЦРУ, плотно взаимодействовал с российской стороной в сфере борьбы с терроризмом. Уверен, эта работа была важной, она позволила спасти жизни американцев и россиян", - отметил Помпео.

"Есть области, к которым мы будем подходить, исходя из совершенно разных ценностей, наши взгляды будут различаться, тогда мы будем защищать американские интересы, - констатировал госсекретарь США. - Но в тех сферах, где мы сможем найти общие позиции и интересы, мы будем работать совместно, это в полной мере приемлемо, это необходимо, и такова моя обязанность".

Отвечая на вопрос о том, по каким именно направлениям США и РФ могли бы совместно работать, Помпео сказал: "Сирия - это хороший пример". "Я надеюсь, мы сможем найти сферу для совместной работы в Афганистане, Россия также сталкивается с террористической угрозой со стороны Афганистана", - добавил он.

Консультации по Венесуэле

"По Венесуэле у нас был хороший диалог, - отметил Помпео. - Один [разговор] у нас был с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым, на прошлой неделе, когда я был в Финляндии. Еще один у нас будет, когда я встречусь с министром иностранных дел Лавровым в Сочи, а потом также с президентом [России Владимиром] Путиным. Увидим, какого прогресса мы сможем достичь".

"Наша задача относительно Венесуэлы очень проста: мы хотим, чтобы не было никакого иностранного вмешательства [в ее дела]. Мы не желаем вмешательства со стороны Китая, Ирана, России, Кубы или кого-либо еще", - сказал Помпео.

Подход к России

Вместе с тем госсекретарь заверил, что те, кто обвиняют администрацию Трампа в недостаточной жесткости в отношении РФ, ошибаются. "Это просто бред, - сказал он. - Я слышал это от [представителей] предыдущих администраций. Они говорят: "Вы не проявляете жесткости по отношению к России. Если бы только она прекратила вмешиваться в выборы".

Госсекретарь США в связи с этим заострил внимание на том, что администрация Трампа вводит санкции против российской стороны и наращивает оборонный бюджет. "Мы предоставили нашему министерству обороны серьезные деньги, не может быть, чтобы Владимир Путин считал это положительным для себя", - сказал он. Помпео заверил, что Вашингтон намерен "давать отпор России". "Но вместе с тем мы можем поддерживать с ними диалог, пытаться найти области для совместной работы", - добавил он.

Как говорилось в распространенном в среду сообщении российского МИД, Лавров обсудит с Помпео во время его визита в РФ двусторонние отношения, ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине. Договоренность о встрече в Сочи была достигнута на переговорах глав дипведомств 6 мая в финском Рованиеми на полях Арктического совета. Лавров тогда выразил мнение, что ему и Помпео удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Путина и Трампа, которая состоялась 3 мая по инициативе американской стороны.

В Кремле не исключили, что Помпео в Сочи будет принят президентом России.

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