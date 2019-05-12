В Литве началось голосование на президентских выборах

ВИЛЬНЮС, 12 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) в воскресенье на седьмых за годы независимости президентских выборах в Литве. Одновременно с ними в республике проводятся два референдума - о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса.

Из 2,8 млн литовцев правом голоса обладают более 2,5 млн. Их число ввиду неблагоприятной демографической ситуации сократилось на 69 тыс. по сравнению с прошлыми президентскими выборами 2014 года.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если никому из претендентов в воскресенье сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур.

Избирательные участки закроются в 20:00. Предварительные результаты, как ожидается, станут известны после полуночи.