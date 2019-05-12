Yomiuri: девять конвертопланов Osprey разместят на военной базе в зоне Токио

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Японии приняло решение разместить девять закупаемых в США военных конвертопланов Osprey на базе сухопутных сил в городе Кисарадзу на восточном берегу Токийского залива. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Развертывание конвертопланов, способных летать в режиме вертолета и самолета, начнется, по этим данным, в марте будущего года.

В настоящее время Япония закупила уже четыре Osprey, однако они пока находятся в США. Всего Токио планирует приобрести 17 таких машин, которые частично будут развернуты также в городе Сасебо на юго-западном острове Кюсю и станут обслуживать мобильные амфибийные силы, создаваемые по образцу американской морской пехоты. Эти подразделения предполагается использовать в первую очередь для обороны отдаленных японских островов в Восточно-Китайском море.

Вооруженные силы США также в октябре прошлого года разместили пять Osprey на базе американских ВВС Йокота, которая находится в черте префектуры Токио. К 2024 году там будет развернуто в общей сложности десять таких машин. Еще 24 Osprey уже размещены на южном японском острове Окинава, где они используются морской пехотой США.

Osprey совместно разработаны американскими компаниями Bell Helicopter и Boeing Helicopters, они способны перевозить от 24 до 32 человек с вооружением на расстояние более 1600 км с крейсерской скоростью свыше 440 км в час. Конвертопланы вооружены пулеметом и малокалиберной шестиствольной пушкой. В вооруженных силах Японии Osprey заменяют устаревшие военно-транспортные вертолеты CH-46.