В Индонезии назвали основные причины смерти членов избиркомов во время прошедших выборов

СИНГАПУР, 12 мая. /ТАСС/. Основными причинами смерти сотрудников избирательной комиссии, а также добровольцев, обеспечивавших проведение всеобщих выборов в Индонезии, стали инсульт и инфаркт. Такие выводы содержатся в докладе министерства здравоохранения республики, часть которого опубликовала в воскресенье газета The Straits Times.

Общее число летальных исходов после проведения выборов составило почти 500 человек. "Наибольшее число - в провинции Западная Ява, где умер 131 работавший на избирательных участках", - отмечается в сообщении ведомства. "Среди основных причин гибели - инфаркт, инсульт, острые респираторные заболевания, приступы астмы", - говорится в докладе. Возраст умерших составлял 50-70 лет.

Генеральный секретарь Минздрава Оскар Примади также опроверг заявления оппозиции, что большинство летальных исходов носило неестественный характер. "Конечно, мы не ожидали такого числа жертв. Однако прошедшие выборы требовали от сотрудников избиркомов удовлетворительного состояния здоровья", - сказал чиновник. "К сожалению, не все обладали хорошим здоровьем", - признал Примади. В тоже время он потребовал воздержаться от распространения слухов о якобы "устранении тех, кто не смог обеспечить нужный результат голосования".

17 апреля в Индонезии прошли всеобщие выборы, которые в Джакарте назвали самыми масштабными в мире. Граждане страны выбирали президента, депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка превысила 80% из 193 млн человек, имевших право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков. Центризбирком продолжает подсчет голосов, крайний срок, когда должны быть объявлены результаты выборов, 22 мая.