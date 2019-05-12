Помпео заявил, что планирует встретиться с Меркель в ближайшие несколько недель

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео намерен встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в течение ближайших нескольких недель. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC, показанном в субботу.

"Я сожалею, что не смог встретиться с канцлером Меркель и моим коллегой Хайко Маасом, - сказал шеф американской дипломатии. - Мы это уже запланировали, это вновь значится в графике. Мне будет удобно сделать это в последующие пару недель, мы не объявили точную дату, но, думаю, это намечено теперь на то время, когда будет удобно и ей, и мне".

"Я очень хочу, чтобы этот диалог состоялся", - добавил Помпео.

Визит Помпео в Берлин и его встреча с Меркель и главой МИД ФРГ Хайко Маасом планировались на 7 мая. Данная поездка была отменена. Вместо этого госсекретарь США посетил Багдад.

Ранее ожидалось, что Помпео обсудит с Маасом и Меркель отношения Запада и России, ситуацию на Украине и в Венесуэле. Помпео на посту госсекретаря США еще ни разу не был в германской столице.