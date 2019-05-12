Полиция Финляндии начала новое расследование в отношении финских праворадикалов

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая. /ТАСС/. Полиция Финляндии начала новое расследование в отношении ультраправого Движения сопротивления стран Северной Европы. Об этом сообщила в воскресенье газета Helsingin Sanomat.

По ее данным, движение подозревают в том, что оно продолжило свою деятельность, несмотря на запрет. Руководство финской полиции в апреле обратилось в Центральную криминальную полицию страны, чтобы она расследовала информацию о том, что участники движения якобы публиковали на своем сайте материалы уже после введения запрета.

Решение о запрете деятельности организации принял в ноябре 2017 года окружной суд в Тампере. Суд обосновал вердикт тем, что движение "осуществляет свою работу не сочетающимися с демократическими ценностями нелегальными методами, противоречащими принятым правилам [поведения в обществе]". Кроме того, по мнению суда, оно не только "распространяет язык ненависти", но и "использует насилие", а также "поощряет к его применению своих сторонников".

В конце сентября 2018 года надворный суд Турку принял решение оставить в силе введенный ранее запрет. По мнению суда, деятельность этой организации противоречит закону и установленным правилам поведения. Затем организация подала в Верховный суд страны прошение разрешить ей обжалование этого вердикта. Суд выдал разрешение в конце марта, однако одновременно указал, что деятельность праворадикалов останется под запретом до тех пор, пока по делу не будет вынесен окончательный приговор.

Движение сопротивления стран Северной Европы было основано в 2008 году, но привлекло к себе особое внимание в сентябре 2016 года. Тогда в результате потасовки с участниками организации, проводившими акцию у центрального железнодорожного вокзала Хельсинки, погиб 28-летний финн Йими Карттунен.